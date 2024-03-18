Путин призвал других кандидатов в президенты РФ продолжать активную совместную работу

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Владимир Путин на встрече в Кремле с другими кандидатами в президенты РФ призвал их продолжать активную совместную работу как в парламенте страны, так и по продвижению тех идей, которые помогут решать задачи, стоящие перед государством.

Путин напомнил, что россияне во время избирательной кампании делились с кандидатами в президенты РФ, чего они ожидают от властей.

"И не важно сейчас, какого уровня эта власть, не важно, какая партия какие идеи продвигает. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим", – уточнил действующий глава государства.

При этом Путин указал на то, что у него и у других кандидатов на выборах имеются общие цели.

"Мы вместе с вами прошли каждый свой путь в ходе этой избирательной кампании, я знаю и всегда исхожу из того, что у каждого человека, тем более председателей парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать для того, чтобы добиваться общих целей национального развития", – заявил он, обращаясь к другим кандидатам на пост президента РФ.

Ранее ЦИК РФ сообщала, что после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а за ним – представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал результат Путина по итогам голосования уникальным. По словам пресс-секретаря президента РФ, огромное количество голосов за него говорит об абсолютной победе Путина как кандидата, а также о консолидации вокруг лидера.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

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