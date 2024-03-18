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Владимир Путин объединил россиян перед угрозой Запада. Такое мнение высказал бразильский журналист Пепе Эскобар.

"Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное", – сказал Эскобар в опубликованном на YouTube-канале интервью.

Журналист уверен, что Запад желает краха России. Однако своими действиями США и ЕС ведут лишь к упадку собственного влияния в мире.

Ранее Путин набрал 87,28% на выборах президента РФ по итогам обработки 100% протоколов. После этого он призвал всех кандидатов в президенты РФ продолжать совместную активную работу.

