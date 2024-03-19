В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек

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Митинг-концерт на Красной площади в Москве в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией посетили свыше 80 тысяч человек. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы", – рассказала она.

Волк сообщила, что правопорядок и безопасность на мероприятии обеспечили сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов. В Росгвардии заявили, что за порядком на мининге следили более 1,5 тысяч сотрудников ведомства.

Владимир Путин, выступая на концерте, поздравил россиян с 10-летием воссоединения Крыма с Россией. Глава государства отметил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с РФ, что и позволило им вернуться в "родную семью".

Ранее в Российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что в честь юбилея Крымской весны телебашни в более чем 30 российских регионах включат праздничную подсветку. Так, подстветка включалась в Калининграде, Нижнем Новгороде, Туле, Сочи и других городах. Впервые в мероприятии приняла участие новая подсветка телебашни в Симферополе.

Митинг-концерт в честь десятилетия воссоединения Крыма с РФ прошел на Красной площади