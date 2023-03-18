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18 марта, 18:30

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Путин прибыл в Севастополь за рулем

Путин прибыл в Севастополь за рулем

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Стали известны подробности визита Владимира Путина в Севастополь. Туда президент России приехал за рулем автомобиля.

По словам губернатора Михаила Развожаева, планировалось, что Владимир Путин примет участие в открытии детской школы искусств в Херсонесе по видеосвязи. Однако глава государства решил лично поприсутствовать.

Президенту показали новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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