18 марта, 18:30Новости
Путин прибыл в Севастополь за рулем
Стали известны подробности визита Владимира Путина в Севастополь. Туда президент России приехал за рулем автомобиля.
По словам губернатора Михаила Развожаева, планировалось, что Владимир Путин примет участие в открытии детской школы искусств в Херсонесе по видеосвязи. Однако глава государства решил лично поприсутствовать.
Президенту показали новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.