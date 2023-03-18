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18 марта, 17:30

Политика

Новости часа: Владимир Путин осмотрел часть парка "Херсонес Таврический" в Крыму

Новости часа: Владимир Путин осмотрел часть парка "Херсонес Таврический" в Крыму

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Путин уверен, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок

Вице-премьер Абрамченко призвала россиян реже покупать джинсы

Новости часа: Wildberries разблокирует 15 пунктов выдачи 17 марта

Мишустин заявил о проведении плановых проверок бизнеса только на объектах высокого риска

Новости часа: в РФ будут проводить плановые проверки только на объектах высокого риска

Новости часа: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Крыму часть парка "Херсонес Таврический". Глава государства совершил поездку в годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки.

Семь перехватывающих парковок на 657 машиномест открыли у станций метро в Москве. Такую информацию приводит Дептранс столицы.

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