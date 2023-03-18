18 марта, 17:30Политика
Новости часа: Владимир Путин осмотрел часть парка "Херсонес Таврический" в Крыму
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Крыму часть парка "Херсонес Таврический". Глава государства совершил поездку в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки.
Семь перехватывающих парковок на 657 машиномест открыли у станций метро в Москве. Такую информацию приводит Дептранс столицы.