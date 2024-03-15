15 марта, 19:30Политика
Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах президента России
Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в резиденции Ново-Огарево.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.