Многие регионы РФ вводят ограничения в связи с распространением коронавируса – Песков

13:15
Многие регионы РФ вводят ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас меры принимаются на местах и все регионы реагируют по-разному. Песков подчеркнул, что динамика вызывает беспокойство.
Он также отметил, что каждый регион самостоятельно принимает решения о введении ограничений. И эти меры не статичны – какие-то запреты могут вводиться, а какие-то – отменяться. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и от того, как загружены койки.
Песков также заявил, что сегодняшняя ситуации со смертностью от ковида отличается от весны прошлого года. Тогда были другие цифры и другая динамика роста заболеваемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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