Кизлык стал новым руководителем столичного ЦОДД

Михаил Кизлык назначен новым руководителем столичного Центра организации дорожного движения. Он больше семи лет находился на службе в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта.

Кизлык занимался цифровизацией транспорта, принимал участие в запуске МЦК, в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и других крупных проектах.

Он сменил на посту Вадима Юрьева, покинувшего должность по собственному желанию. Юрьев проработал на этом посту больше пяти лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.