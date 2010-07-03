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Культура

16:13

Пласидо Доминго подарили шапку-ушанку

общество культура

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Телеканал RT подарил испанскому тенору Пласидо Доминго шапку-ушанку во время его визита в Москву. Оперный певец примерил подарок и поблагодарил российских журналистов.

Ранее Пласидо Доминго ушел из нью-йоркской "Метрополитен Оперы". Исполнитель отказался участвовать в премьере "Макбет" после обвинений в сексуальных домогательствах. В августе восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца. По их словам, эти случаи произошли в разное время с 1980-х годов. Тенор отверг обвинения в домогательствах.

Пласидо Доминго является одним из самых известных в мире оперных певцов. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий, он также стал обладателем 14 премий "Грэмми".

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