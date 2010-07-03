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Общество

15:59

Москва онлайн: экскурсия по выставке Василия Поленова

Москва онлайн культура общество

Василий Поленов, Московский дворик. 1878, холст, масло.

16 октября по случаю открытия выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоится вернисаж. Помощник куратора выставки Дарья Манучарова проведет экскурсию по экспозиции специально для Москвы онлайн.

Для всех выставка, приуроченная к 175-летию художника, откроется 17 октября. В экспозицию будут включены более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Посетители смогут познакомиться с ранними и поздними работами одного из самых крупных художников-передвижников.

Ретроспективу Поленова можно назвать продолжением выставки Ильи Репина. Двух мастеров часто ставят рядом, сравнивают друг с другом и находят у них много общего. Например, они родились в один год (1844) и в один же год (1871) окончили Академию художеств с золотыми медалями за работы на один и тот же библейский сюжет – "Воскрешение дочери Иаира". По окончании академии они оба получили возможность на шесть лет уехать на стажировку в Европу.

Смотрите трансляцию экскурсии 16 октября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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