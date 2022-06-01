Годовой абонемент на проезд по "Тройке" можно приобрести с 10% скидкой по карте "Мир"

С 1 июня можно приобрести годовой абонемент на проезд по карте "Тройка" и получить 10-процентную скидку. Главное – воспользоваться картой "Мир".

Уточняется, сумма в размере 1 950 или 2 445 рублей вернется на карту в течение пяти рабочих дней после покупки. О совместной акции рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрировать карту российской платежной системы на сайте или в мобильном приложении программы лояльности. И после этого можно приобрести абонемент с помощью карты в кассе, автомате по продаже билетов или в приложении "Метро Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.