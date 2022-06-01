В Москве ограничили срок возврата старых карт "Тройка" в кассы метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 июня меняется порядок возврата транспортных карт "Тройка" в кассы метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Если раньше четкого срока возврата старых карт не было, то теперь на это дается пять лет с момента покупки. Чтобы получить залоговые 50 рублей за "Тройку", купленную в течение последних пяти лет и раньше, нужно с 1 июня по 1 сентября 2022 года обратиться в любую кассу метро. Если не сделать этого вовремя, после 1 сентября "Тройка" старше пяти лет станет собственностью пассажира и вернуть ее будет нельзя. При этом карта продолжит работать.

Все новые карты, приобретенные с 1 июня, можно будет вернуть в течение пяти лет. На сегодняшний день продано более 40 миллионов "Троек". Каждый месяц в 2022 году пассажиры покупали почти по 390 тысяч карт.

Когда "Тройки" возвращают в кассы, они проходят обработку и повторно продаются. Это делает потребление пластика более разумным.

В конце марта стало известно, что столичное метро и компания ООО "МСП" заключили контракт на пять лет на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом. Отмечалось, что это позволит компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности, а метрополитену – бесперебойно получать новые проездные.

