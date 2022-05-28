Автоэксперты оценили ситуацию с запчастями для машин

В России снова становится роскошью автомобиль. Стоимость владения личной машиной у нас резко выросла. Причин несколько, но главная, по словам экспертов, рост цен на запчасти.

Отремонтировать даже небольшую поломку теперь для многих стало слишком дорого. Автовладельцы пытаются решить проблему, покупая не оригинальные детали, а их реплики. Но насколько безопасно их использовать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.