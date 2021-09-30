Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году заключения. Такое решение вынес суд Парижа.

Саркози признали виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. В суде отметили, что политика предупреждали о возможных перерасходах, но он продолжал предвыборные митинги.

Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.