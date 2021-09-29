Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую трех детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей Валерии Башкировой, которая в июле сбила трех детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает ТАСС.

"Башкирова останется под стражей до 16 октября", – заявили в пресс-службе суда.

Отмечается, что 7 октября Солнцевский суд Москвы начнет слушания по делу Башкировой.

Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Башкировой по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее на два месяца в СИЗО. Позже срок ареста Башкировой был продлен до 16 октября 2021 года.