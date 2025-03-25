Новости регионов: в Махачкале произошел взрыв в салоне связи

В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси в салоне сотовой связи. По данным МВД, четыре человека пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, выбиты стекла, на месте работают экстренные службы.

В Кемеровской области вынесен приговор по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" в 2021 году. Гендиректор и технический директор получили по 5 лет колонии за нарушения, приведшие к гибели более 50 человек.

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