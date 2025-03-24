ТАСС: нарушения при сварке стали предварительной причиной пожара в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Предварительной причиной пожара в здании в центре Москвы стали нарушения во время сварочных работ, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник СМИ добавил, что точная причина будет установлена только после экспертизы.

Здание на улице Тимура Фрунзе загорелось днем 24 марта. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению привлекались около 70 специалистов и 20 единиц техники.

Как писали СМИ, дым от пожара был виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел.

В связи с происшествием в столице было перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе. Также ограничения коснулись улицы Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе. Из-за затруднения движения по Зубовской улице была занята только одна полоса из трех.

Позже пожар удалось потушить. Пострадавших не было.

