На Сахалине ураганный ветер оставил несколько поселков без воды, тепла и света

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На Сахалине около 10 тысяч человек сидят без света. Во всем виноват циклон. Ветер с порывами до 35 метров в секунду, а это 126 километров в час, срывал крыши, валил деревья и столбы с электропроводами. Под обломками погибли мужчина и женщина. Без электричества остались 13 поселков и деревень. В некоторых районах были перебои с водой и теплом. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение там, где света еще нет.
В Орловской области в городском цирке медведь напал на дрессировщицу во время выступления. Зверь не проявлял признаков агрессии и вдруг набросился на женщину. Медведя оттащили другой дрессировщик и ассистенты, но он успел нанести женщине несколько травм. По предварительной информации, пострадавшая беременна. Ее госпитализировали.
Видео из Новосибирска проверит Следственный комитет. Ролик сняли у воинского мемориала Монумент Славы. На кадрах трое школьников, одного из которых даже еще и подростком-то назвать нельзя, расположились возле Вечного огня. Они грызут семечки, курят вейп и кидают в горелку мусор. В полиции пообещали, что нарушителей найдут и накажут, или поручат это сделать родителям.
В Воронеже избили активистов организации "Хрюши против". Ее члены занимаются поиском просроченных продуктов в рознице. Напали на них в магазине с таким мирным названием "Ромашка". Оказалось, что на этот раз активисты "Хрюш" нашли на прилавке пельмени, срок годности которых истек полтора года назад. Вызвали полицейских, но вместо них появились мужчина и женщина, которые и набросились с кулаками. Пострадавшая девушка подозревает, что у нее сотрясение мозга, а оператору разбили губу и сломали камеру. Полиция, говорят, так и не приехала.
Эстафету Аленушки из Воронежской области подхватил Нижегородский регион. Там в городе Павлово возле ЗАГСа появился памятник молодоженам с совсем нерадостными лицами. Местные жители предложили перенести скульптуры к парадному входу местной мэрии. Нашлись, правда, и защитники памятника. Они уверены, что это самые подходящие лица для тех, кто только что заключил брак.
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