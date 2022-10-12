ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

В ФСБ России заявили, что в Брянске предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале. Там задержали гражданина Украины, который по заданию СБУ приехал в РФ и вскрыл заранее заготовленный схрон.

Под руководством подрывника украинских спецслужб, на съемной квартире он собрал взрывное устройство массой около трех килограммов тротила, разведал местность и планировал устроить теракт. Но преступника успели задержать, суд арестовал его на два месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.