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ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

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В ФСБ России заявили, что в Брянске предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале. Там задержали гражданина Украины, который по заданию СБУ приехал в РФ и вскрыл заранее заготовленный схрон.

Под руководством подрывника украинских спецслужб, на съемной квартире он собрал взрывное устройство массой около трех килограммов тротила, разведал местность и планировал устроить теракт. Но преступника успели задержать, суд арестовал его на два месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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