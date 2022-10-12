В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цели специальной военной операции на Украине остались прежними. Кроме того, их актуальность только увеличилась, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, они остаются прежними, какие были опубликованы 24–25 февраля. Актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее представитель Кремля заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия. Песков подчеркнул, что Россия не будет принимать участия "в этих упражнениях".

Также пресс-секретарь президента рассказал, что новая волна частичной мобилизации в России не объявлялась. Он уточнил, что недостатки в работе мобилизационной системы были зафиксированы и в дальнейшем будут приниматься меры по их исключению.

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