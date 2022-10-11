05:59Происшествия
Почти 40 человек погибли в результате схода оползней в Венесуэле – СМИ
Фото: depositphotos/Stringer_Image
По меньшей мере 37 человек погибли, около 60 считаются пропавшими без вести в результате схода оползней в городе Лас-Техериасе, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на местные СМИ.
Кроме того, в городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.
Как уточняется, для расчистки заваленных и забитых грязью кварталов используется тяжелая техника, для поиска пострадавших применяются беспилотники, также привлечены обученные собаки.
Причиной схода оползней и наводнений стали проливные дожди, обрушившиеся на Венесуэлу в минувшие выходные.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами урагана в Курской области.
От осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра, погиб студент Курского автотехнического колледжа. ЧП произошло в общежитии. Позднее под упавшим из-за непогоды деревом был обнаружен еще один погибший.
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