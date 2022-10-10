Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Ленобласти с 20 пострадавшими

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По факту ДТП с автобусом в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"Возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – указано в сообщении.

В аварии с пассажирским автобусом и грузовиком на трассе "Нарва" ранения получили 14 человек, детей среди них не было. Один пострадавший погиб – им оказался водитель автобуса.

По информации правоохранительных органов, всего в аварии пострадали 20 человек. Проверку по факту инцидента проводит прокуратура в Ленинградской области.

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