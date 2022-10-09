Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД после развязки с Можайским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 56 километра МКАД после развязки с Можайским шоссе. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти", – предупредили в департаменте.

Ранее смертельно ДТП произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.

Ранее водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы. Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.



Пять автомобилей столкнулись на Домодедовской улице

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