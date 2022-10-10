Прокуратура начала проверку после ДТП в Ленобласти, где пострадали 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области

Прокуратура в Ленинградской области проводит проверку по факту лобового столкновения автобуса и грузовика под Кингисеппом, в результате которого погиб человек. Об этом областное ведомство написало в своем телеграм-канале.

"Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего 10 октября около 13:00 на 106-м километре автомобильной дороги А180 "Нарва", с участием автобуса и грузового автотранспортного средства. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, 14 человек получили травмы различной степени тяжести", – говорится в публикации.

По информации правоохранительных органов, всего в аварии пострадали 20 человек.

Ранее стало известно о лобовом столкновении автобуса и грузовика "КамАЗ" под Кингисеппом в Ленинградской области. Отмечалось, что в результате аварии грузовик загорелся. Один человек погиб, госпитализированы – семь.

До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась еще с одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они попали в больницу.



ДТП с участием автобуса произошло на востоке Москвы

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