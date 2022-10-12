ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, готовившего теракт с применением ПЗРК "Игла"

Фото: телеграм-канал SHOT

ФСБ задержала в Московской области агента Службы безопасности Украины, готовившего теракты с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, гражданин Украины 1972 года рождения по заданию СБУ в тайнике автомобиля доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки терактов, а также подобрал место их конспиративного хранения.

Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. У него изъяли две единицы ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой".

Ранее ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. Он собрал самодельное взрывное устройство, провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить бомбу и осуществить мощный взрыв.

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