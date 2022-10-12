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Количество погибших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Количество погибших в результате паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Он добавил, что до сих пор пропавшими без вести числятся 56 человек.
Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам, а также предпринимателям, потерявшим свой бизнес, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 37 человек погибли, около 60 считаются пропавшими без вести в результате схода оползней в городе Лас-Техериасе. Кроме того, в городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.
Как уточняется, для расчистки заваленных и забитых грязью кварталов используется тяжелая техника, для поиска пострадавших применяются беспилотники, также привлечены обученные собаки.
Причиной схода оползней и наводнений стали проливные дожди, обрушившиеся на Венесуэлу в минувшие выходные.
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