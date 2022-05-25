Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину

НАТО не станет отправлять войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

При этом поддержка Украины продолжится, с 2014 года страны НАТО потратили десятки миллиардов долларов на подготовку и оснащение украинской армии.

Сейчас у границ с Россией находится порядка 40 тысяч военных и еще 100 тысяч – в полной готовности. Причем в НАТО называют все эти приготовления оборонительными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.