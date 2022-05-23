Военные РФ продолжили привозить гуманитарную помощь в Мариуполь

В Мариуполь возвращается мирная жизнь. Многие люди, живучие рядом с "Азовсталью", до сих пор с опаской выходят из дома. Помогают им российские военные. Они привозят в город еду и все необходимое для жизни.

Один из мирных жителей, находится здесь больше полувека и свои родные места покидать не собирается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.