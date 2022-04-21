США будут поставлять Киеву разработанные специально для Украины беспилотники

США планируют поставить на Украину беспилотники, разработанные специально для Украины. В Соединенных Штатах пообещали обучить военных использовать эти беспилотники.

В Санкт-Петербурге открылся сезон фонтанов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь взят окончательно и бесповоротно, город зачищен от националистов.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала недопуск россиян до Уимблдона. По ее словам, международная спортивная общественность понимает, что без конкуренции с российскими спортсменами чемпионами в полной мере себя не ощутишь.

