Более 2 млн москвичей получили электронные бюллетени на выборах президента РФ 15 марта

По данным на 19:30 15 марта, около 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному голосованию. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, более двух миллионов человек получили электронные бюллетени.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На них можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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