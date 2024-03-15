Явка на ДЭГ на выборах президента РФ превысила 50% – Минцифры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 50% россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие в выборах президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже более 50% зарегистрированных на федеральной платформе пользователей", – говорится в сообщении.

К 16:00 по московскому времени система ДЭГ приняла 2,5 миллиона электронных бюллетеней от пользователей со всей страны. В топ регионов по участию в ДЭГ вошли Камчатский и Алтайский край, Томская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области и другие субъекты.

В Москве дистанционное голосование проводится на портале mos.ru. Электронно в городе уже проголосовали 1 859 609 человек. Выбор в пользу традиционного голосования сделали 390 955 человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн