Около 80% москвичей отдали предпочтение ДЭГ на выборах президента РФ

По данным на 18:00 15 марта, около 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному голосованию. Известно, что более двух миллионов человек получили электронные бюллетени. Об этом сообщили в Штабе по наблюдению за выборами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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