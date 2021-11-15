Россиянам рассказали, когда закончится пандемия ковида

Россиянам рассказали, при каких обстоятельствах закончится пандемия коронавируса. По мнению специалистов, для этого нужен хороший уровень вакцинированных граждан и коллективный иммунитет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что достичь достаточного уровня вакцинации от ковида в стране необходимо за несколько недель.

О том, что пока стране далеко до коллективного иммунитета, ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, на данный момент в России только около половины вакцинированных или переболевших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.