В Сочи открылась первая винодельня

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На курорте "Роза Хутор" открылась первая в Сочи винодельня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя курорта.
"Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия", – рассказала собеседница агентства.
Вина там выдерживаются в 24 дубовых бочках. По ее словам, это позволит обеспечить выдержку до 1,5 года. Для производства напитка используют такие сорта винограда, как каберне, совиньон блан, мерло, а также краснодарский красностоп. Весь виноград выращивают под Анапой. Посетители винодельни могут продегустировать вина, принять участие в мастер-классах и присоединиться к тематическим экскурсиям, заключила представитель курорта.
В конце августа сообщалось, что из-за непогоды на Кубани пострадали более 13 тысяч гектаров виноградников, из которых 2,5 тысячи – молодые неплодоносящие насаждения. Власти региона между тем уверили, что это не скажется на объемах продукции и ее цене, поскольку производители изначально планировали собрать больше винограда, чем годом ранее.
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