Франция и Россия определили методы урегулирования проблемы с шампанским

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Министерства сельского хозяйства Франции и России пришли к согласию касаемо методов, которыми будет решаться вопрос о шампанском. Соответствующее заявление разместил глава французского агроведомства Жюльен Денорманди на своей странице в Twitter.
"В ходе встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати (во Флоренции. – Прим. ред.) мы провели с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным двусторонние переговоры. Мы достигли согласия относительно тех методов работы, которые будут использоваться для того, чтобы внести ясность в применение принятого в РФ закона о винодельческой продукции и таким образом урегулировать ту ситуацию, в которой оказался французский сектор производства шампанского", – написал Денорманди.
По информации радиостанции France Info, стороны работают над созданием специальной рабочей группы.
11 сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Тогда сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер заявил, что отмена запрета является успокоительной мерой.
"Она дополняет наше нежелание обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон", – сказал он.
2 июля Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. В число поправок вошло распоряжение, по которому "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.
В то же время закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены формулировкой "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции для определения четких правил функционирования отрасли.
Ранее стало известно о возобновлении поставок шампанского из Франции в Россию с 15 сентября. Решение принял Межпрофессиональный комитет вин Шампани.
Французское шампанское вернется в Россию
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