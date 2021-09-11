Комитет вин Шампани снял рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в РФ

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Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию, сообщает профильный французский журнал Terr de Vins.

По информации издания, комитет счел, что производители из Шампани сыграли достаточную роль в том, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты географического наименования и инициировать рассмотрение проблемы защиты дипломатами Франции, Европы и России. А потому решил отменить свое эмбарго.

В журнале отметили, что экспорт сможет возобновиться с 15 сентября.

Ранее в Роскачестве заявили, что российские вина стоят дешевле, чем импортные напитки, но не уступают им по качеству.

