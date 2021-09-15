Поставки шампанского из Франции возобновятся в Россию с 15 сентября

Фото: depositphotos/ktsdesign

Со среды, 15 сентября, возобновляются поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового закона о маркировке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что решение о возобновлении поставок принял Межпрофессиональный комитет вин Шампани. Как заявил его сопредседатель Жан-Мари Барийер, французские виноделы с уважением отнесутся к новому российскому закону.

Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в закон "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с документом компания обязана поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.

Однако позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, заявив, что поставки возобновятся после внесения необходимых корректировок.