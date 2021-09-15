Поставки шампанского из Франции возобновятся в Россию с 15 сентября

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Со среды, 15 сентября, возобновляются поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового закона о маркировке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что решение о возобновлении поставок принял Межпрофессиональный комитет вин Шампани. Как заявил его сопредседатель Жан-Мари Барийер, французские виноделы с уважением отнесутся к новому российскому закону.
Ранее производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной такого решения стали поправки в закон "О регулировании алкогольной продукции". В соответствии с документом компания обязана поменять категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.
Однако позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, заявив, что поставки возобновятся после внесения необходимых корректировок.
Поставки французского шампанского в Россию возобновятся 15 сентября
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