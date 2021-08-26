Более 13 тыс га виноградников пострадали на Кубани из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На Кубани из-за непогоды пострадали более 13 тысяч гектаров виноградников, однако ситуация не должна повлиять на объемы производства вина и его цену, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"На Кубани из-за непогоды пострадало больше 13 тысяч гектаров виноградников. Из них 2,5 тысячи – молодые неплодоносящие насаждения. Стихия прошлась по Новороссийску, Анапе, Темрюкскому, Крымскому и Славянскому районам", – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что аграрии совместно со специалистами Минсельхоза РФ уже завершили оценку нанесенного ущерба.
"По предварительным подсчетам, потери урожая могут дойти до 30 тысяч тонн. Но в этом году аграрии планировали собрать больше винограда, чем в прошлом. Поэтому сложившаяся ситуация не должна серьезным образом отразиться на объемах производства вина и его цене", – добавил Кондратьев.
Ранее эксперт связал подорожание вина со вступившим в силу летом 2020 года законом о виноградарстве и виноделии. Согласно документу, для производства российского вина запрещено использовать импортный виноматериал. Он отметил, что это привело к дефициту сырья на годы вперед.
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