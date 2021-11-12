Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет ввели в Кузбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кемеровской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет объявили в ряде российских регионов.

Одними из первых о таком решении объявили власти Санкт-Петербурга. При этом зампред городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович уточнила, что ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена.

Также обязательную вакцинацию для пожилых ввели в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Калужской и Белгородской областях, Татарстане, Башкирии, ХМАО, а также в Пермском и Ставропольском краях.