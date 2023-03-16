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Общество

В Минпросвещения оценили возможность отмены ЕГЭ

В Минпросвещения оценили возможность отмены ЕГЭ

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Решение об отмене ЕГЭ нельзя принимать без широкого обсуждения и учета мнений родителей и учеников. Так в министерстве просвещения прокомментировали вероятность изменения формата выпускных экзаменов.

О необходимости все взвесить и проанализировать плюсы и минусы заявил в среду, 15 марта, и премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами фракции "Справедливая Россия". Ранее о возможности вернуться к прежнему формату экзаменов заговорили в связи с выходом России из так называемой Болонской системы образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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