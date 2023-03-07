Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что число площадок проекта "День без турникетов" в 2023 году увеличится в два раза и превысит отметку в 1 400 штук, отметил он в своем телеграм-канале.

"Проект дает горожанам возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро. Узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы. Это интересно и взрослым, и детям, которые определяются с профессией", – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, с 2012 года на проекте побывали более 346 тысяч человек. На текущий год намечено проведение четырех бесплатных акций. Ближайшая состоится в конце марта.

Ранее Собянин подвел итоги работы транспорта в 2022 и рассказал о планах развития в 2023 году в Москве. В 2022 году по сравнению с 2021-м среднее число поездок в сутки в рабочие дни на городском транспорте увеличилось на 580 тысяч, или на 4%.

Власти Москвы заявили, что в рамках московской госпрограммы "Развитие транспортной системы" в 2022 году были выполнены в полном объеме все поставленные задачи.

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