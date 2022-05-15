Столичные вузы готовятся к поступлению первокурсников. 15 мая день открытых дверей прошел в РГУ нефти и газа имени Губкина.

Ректор Виктор Мартынов рассказал, что в вузе много бюджетных мест и там ждут студентов из всех российских регионов и из-за границы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.