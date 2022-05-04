Работы по благоустройству территории больницы имени С. С. Юдина начались на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге столицы стартовали работы по благоустройству территории Городской клинической больницы имени С. С. Юдина, сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, основной целью проекта является создание комфортной среды для пациентов, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению. Кроме того, перед специалистами стоит задача сделать пространство удобным для посетителей, а также адаптировать его для маломобильных граждан.

В настоящее время осуществляется устройство кабельной канализации для подключения освещения и подсветки, ставится бордюрный камень, возводятся основания для плиточного мощения и дорожек. Также специалисты работают с гидроизоляцией подземных переходов между корпусами, стартовали работы и по прокладке нового кислородопровода и возведению кислородной станции.

По словам заммэра, для безопасности пациентов и посетителей в зоне проведения работ имеются ограждения, организованы удобные проходы, есть информационные таблички.

"В рамках благоустройства предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения, которая будет включать партерный цветник, парковку для машин скорой помощи, места для встреч и ожидания", – отметил Бирюков.

Он уточнил, что на всей территории медучреждения собираются перестроить имеющиеся зоны отдыха, заменить покрытие дорожек и проездов, обновить порядка 106 тысяч квадратных метров газона. Территорию дополнительно озеленят: планируется высадить около 700 деревьев и кустарников. Около больницы поставят также свыше 320 современных фонарей и уличных торшеров, ландшафтную подсветку.

Для отдыха пациентов и посетителей оборудуют новые скамьи, уличные стулья, лежаки, навесы и перголы-качели. Специалисты также организуют дополнительные парковочные места.

В рамках проекта по благоустройству территории больницы имени С. С. Юдина создадут мультисенсорный сад, который будет предназначен для отдыха, восстановления и рефлексотерапии пациентов. Он также поможет и в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния. Все кустарники, цветы и травы будут иметь яркие тактильные и ароматические свойства.

"В рамках благоустройства появятся новые прогулочные маршруты и удобная навигационная система, включающая информационные стелы, большие карты и указатели. Приведем в порядок детскую площадку, сделаем спортивную площадку для персонала медучреждения, где можно будет проводить различные тренировки, играть в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис", – отметил Бирюков.

На территории медучреждения специалисты планируют выполнить ремонт и облицовку вентиляционных сооружений, облицовку КПП, трансформаторной подстанции и теплового пункта.

Ранее началось благоустройство территории инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе. В апреле там были завершены монолитные работы, в настоящее время ведется устройство внутренних инженерных систем, выполняются фасадные и отделочные работы. Также специалисты приступили к благоустройству территории около медицинского учреждения.

