Бочкарев: началось благоустройство территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1

10:41
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты приступили к благоустройству территории инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
Он уточнил, что общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.
По его словам, площадь нового комплекса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Комплекс предназначен для госпитализации пациентов с различными вирусными инфекционными заболеваниями. Также там будет оказываться высококвалифицированная медпомощь и диагностика в амбулаторных и стационарных условиях.
Ранее Сергей Собянин открыл после капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 при городской клинической онкологической больнице № 1. По словам мэра, благодаря реконструкции теперь в больнице на Загородном шоссе помощь онкобольным будет оказываться на мировом уровне.
Градоначальник отметил, что в обновленном корпусе можно будет проводить все виды операций, которые могут потребоваться при онкологических заболеваниях. В здании оборудовали лабораторию, амбулаторно-диагностический и хирургический центры, а также центр для химиотерапии.
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