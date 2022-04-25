Бочкарев: началось благоустройство территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к благоустройству территории инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Он уточнил, что общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.

По его словам, площадь нового комплекса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Комплекс предназначен для госпитализации пациентов с различными вирусными инфекционными заболеваниями. Также там будет оказываться высококвалифицированная медпомощь и диагностика в амбулаторных и стационарных условиях.

Ранее Сергей Собянин открыл после капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 при городской клинической онкологической больнице № 1. По словам мэра, благодаря реконструкции теперь в больнице на Загородном шоссе помощь онкобольным будет оказываться на мировом уровне.

Градоначальник отметил, что в обновленном корпусе можно будет проводить все виды операций, которые могут потребоваться при онкологических заболеваниях. В здании оборудовали лабораторию, амбулаторно-диагностический и хирургический центры, а также центр для химиотерапии.

