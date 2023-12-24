Собянин: проекту "Искренний сервис" центров госуслуг исполнилось шесть лет

Московские центры госуслуг отмечают 6 лет проекта "Искренний сервис". Его запустили в декабре 2017 года.

Как подчеркнул Сергей Собянин на своей странице в телеграм, сервис создали, чтобы москвичи получали внимательное отношение в центрах госуслуг. Сотрудникам офиса было поручено находить к каждому обратившемуся индивидуальный подход.

По этому стандарту обслуживания сотрудники центров госуслуг теперь работают и за пределами офисов. С 2020 года администраторы в городских поликлиниках помогают горожанам записаться на прием, получить доступ к своей электронной медкарте, сопровождают маломобильных пациентов.

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