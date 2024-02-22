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22 февраля, 13:45

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Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

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Специалисты Мосгаза провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в преддверии Дня защитника Отечества. Сергей Собянин уточнил, что процедуру проводят каждый месяц и дополнительно накануне праздников – 23 февраля и Дня Победы.

Вечный огонь в столице зажгли в 1967 году. С тех пор сотрудники Мосгаза обеспечивают бесперебойную работу всех механизмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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