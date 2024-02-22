Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Специалисты Мосгаза провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в преддверии Дня защитника Отечества. Сергей Собянин уточнил, что процедуру проводят каждый месяц и дополнительно накануне праздников – 23 февраля и Дня Победы.

Вечный огонь в столице зажгли в 1967 году. С тех пор сотрудники Мосгаза обеспечивают бесперебойную работу всех механизмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.