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Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

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В этом году завершится реконструкция Дмитровского путепровода в столице. Путепровод находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги.

Работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершены больше, чем на половину. При этом активное движение автомобилей по Дмитровскому шоссе не останавливается, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, после открытия исчезнет так называемое "бутылочное горло" на Дмитровском шоссе. Кроме того, движение поездов по новой линии МЦД-3 будет безопаснее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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