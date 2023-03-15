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Новости

14:30

Политика

Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои Документы"

Собянин: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет

Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники СВО из Москвы смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Армия России уничтожила в ДНР три радиолокационных станции украинских зенитных ракетный комплексов. Это данные Минобороны.

Роспотребнадзор готовит иск в интересах пассажира с инвалидностью, которого не пустили в самолет в Шереметьево. Причиной недопуска стала большая емкость батареи аккумулятора в его инвалидной коляске.

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