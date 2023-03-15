Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники СВО из Москвы смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Армия России уничтожила в ДНР три радиолокационных станции украинских зенитных ракетный комплексов. Это данные Минобороны.

Роспотребнадзор готовит иск в интересах пассажира с инвалидностью, которого не пустили в самолет в Шереметьево. Причиной недопуска стала большая емкость батареи аккумулятора в его инвалидной коляске.