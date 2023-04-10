Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД в районе Липецкой улицы

На пересечении МКАД с Липецкой улицей в данный момент модернизируют развязку. Чтобы заторов в этом районе было меньше, там строят и реконструируют почти 10 километров дорог, возводят семь путепроводов и тоннель.

Сергей Собянин поручил генподрядчику ускорить реконструкцию этой развязки на юге Москвы. В ходе осмотра работ мэр заметил, что в этом районе столицы наблюдается напряженная транспортная ситуация.

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