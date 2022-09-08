16:45
1 880 объектов культурного наследия отреставрировано в столице за 11 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Москва – город с многовековой историей. В нем насчитывается более 8 500 памятников. В 2022 году после реставрации открыли грот "Бельведер" в саду имени Баумана. Там полностью воссоздали исторический облик, восстановили лестницы и арки.
Часть объектов после реконструкции сохраняет свою функцию, как жилой дом Наркомфина и Северный речной вокзал. В других же открываются новые пространства. Так на территории Миусского трамвайного депо появился фудмолл. Также в отреставрированных зданиях открываются музеи, например, Московский дом Достоевского и музеи Тургенева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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