1 880 объектов культурного наследия отреставрировано в столице за 11 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Москва – город с многовековой историей. В нем насчитывается более 8 500 памятников. В 2022 году после реставрации открыли грот "Бельведер" в саду имени Баумана. Там полностью воссоздали исторический облик, восстановили лестницы и арки.

Часть объектов после реконструкции сохраняет свою функцию, как жилой дом Наркомфина и Северный речной вокзал. В других же открываются новые пространства. Так на территории Миусского трамвайного депо появился фудмолл. Также в отреставрированных зданиях открываются музеи, например, Московский дом Достоевского и музеи Тургенева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.